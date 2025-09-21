22 Eylül - 28 Eylül Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzünde oluşan Güneş ve Uranüs arasındaki üçgen, sinir sisteminde adeta bir elektriklenme etkisi yaratabilir. Bu enerjiyi hissetmeye başladığında, özellikle boyun ve sırt bölgende bir gerginlik hissi oluşabilir. Neyse ki bu durum geçici! Yani, kendini biraz şımartarak ve dinlenerek bu etkileri hafifletebilirsin.

Hafta sonuna doğru ise Mars ve Plüton arasındaki kare, bağışıklık sistemini biraz zorlayabilir. Kendini biraz halsiz veya yorgun hissedebilirsin. Takviyeye ihtiyacın olacak. Bu yüzden bitkisel destekler ve yeterli uyku, bu dönemi atlatmanda sana çok yardımcı olacak. Özellikle C vitamini açısından zengin meyveler ve yeşil çay gibi antioksidan içerikli içecekler, bağışıklık sistemini güçlendirerek bu dönemi daha rahat geçirmeni sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…