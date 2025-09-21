onedio
22 Eylül - 28 Eylül Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

22 - 28 Eylül 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 22 Eylül - 28 Eylül haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzünde oluşan Güneş ve Uranüs arasındaki üçgen, sinir sisteminde adeta bir elektriklenme etkisi yaratabilir. Bu enerjiyi hissetmeye başladığında, özellikle boyun ve sırt bölgende bir gerginlik hissi oluşabilir. Neyse ki bu durum geçici! Yani, kendini biraz şımartarak ve dinlenerek bu etkileri hafifletebilirsin.

Hafta sonuna doğru ise Mars ve Plüton arasındaki kare, bağışıklık sistemini biraz zorlayabilir. Kendini biraz halsiz veya yorgun hissedebilirsin. Takviyeye ihtiyacın olacak. Bu yüzden bitkisel destekler ve yeterli uyku, bu dönemi atlatmanda sana çok yardımcı olacak. Özellikle C vitamini açısından zengin meyveler ve yeşil çay gibi antioksidan içerikli içecekler, bağışıklık sistemini güçlendirerek bu dönemi daha rahat geçirmeni sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

