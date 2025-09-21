22 Eylül - 28 Eylül Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için oldukça renkli ve hareketli bir döneme işaret ediyor. Bir yandan yeni başlangıçlar, bir yandan ise beklenmedik sürprizler... Özellikle hafta ortasında Güneş ile Neptün arasındaki karşıtlık, duygusal beklentilerinin tam olarak karşılanmamasına sebep olabilir. Bu durum, belki de hayatındaki bazı şeylerin gerçekten ne kadar değerli olduğunu anlamana yardımcı olacak. Belki de bu, senin için bir dönüm noktası olacak ve hayatını daha da pozitif bir yönde ilerleteceksin.

Ancak haftanın sonlarına doğru, Mars ile Plüton arasındaki kare, ilişkinde yoğun bir enerji yaratıyor. Bu enerji, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak. Ancak bu enerjiyi doğru yönlendirmek ve kontrol altında tutmak çok önemli. Eğer bu enerjiyi doğru bir şekilde yönetebilirsen, ilişkini daha da güçlü bir hale getirebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…