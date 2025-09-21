onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Oğlak Burcu
22 Eylül - 28 Eylül Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
22 - 28 Eylül 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 22 Eylül - 28 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 22 Eylül - 28 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için oldukça renkli ve hareketli bir döneme işaret ediyor. Bir yandan yeni başlangıçlar, bir yandan ise beklenmedik sürprizler... Özellikle hafta ortasında Güneş ile Neptün arasındaki karşıtlık, duygusal beklentilerinin tam olarak karşılanmamasına sebep olabilir. Bu durum, belki de hayatındaki bazı şeylerin gerçekten ne kadar değerli olduğunu anlamana yardımcı olacak. Belki de bu, senin için bir dönüm noktası olacak ve hayatını daha da pozitif bir yönde ilerleteceksin.

Ancak haftanın sonlarına doğru, Mars ile Plüton arasındaki kare, ilişkinde yoğun bir enerji yaratıyor. Bu enerji, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak. Ancak bu enerjiyi doğru yönlendirmek ve kontrol altında tutmak çok önemli. Eğer bu enerjiyi doğru bir şekilde yönetebilirsen, ilişkini daha da güçlü bir hale getirebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Oğlak burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın