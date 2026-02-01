onedio
2 Şubat - 8 Şubat Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
2 - 8 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 2 Şubat - 8 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 2 Şubat - 8 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta Venüs ile Uranüs'ün oluşturduğu enerjik kare, seni alışılmışın dışına çıkmaya ve belki de hiç beklemediğin biriyle ani ve sürpriz bir bağ kurmaya itiyor. Bu, belki de tanıştığın biriyle bir kahve içerken ya da bir kitapçıda karşılaştığın bir yabancıyla göz göze gelirken olabilir.

Özgürlüğüne düşkün bir Kova olarak, ilişkilerde bağımsızlık ve özgürlük ihtiyacın yüksek. Ancak bu hafta, aşkın büyülü dünyası sana sınırlarını ve belki de unuttuğun bağlılık duygusunu hatırlatacak. Bu, belki de hayatında yeni bir sayfa açmanın zamanı geldiğinin işareti olabilir.

Tam da bu noktada, önemli bir karar verme durumunda kalacaksın. Özgürlüğün mü, yoksa bağlılığın mı? Seçimin, aşka ya 'git' diyecek ya da 'kal' diyecek! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Astroloji Editörü
