Sevgili Kova, bu hafta Venüs ile Uranüs'ün oluşturduğu enerjik kare, seni alışılmışın dışına çıkmaya ve belki de hiç beklemediğin biriyle ani ve sürpriz bir bağ kurmaya itiyor. Bu, belki de tanıştığın biriyle bir kahve içerken ya da bir kitapçıda karşılaştığın bir yabancıyla göz göze gelirken olabilir.

Özgürlüğüne düşkün bir Kova olarak, ilişkilerde bağımsızlık ve özgürlük ihtiyacın yüksek. Ancak bu hafta, aşkın büyülü dünyası sana sınırlarını ve belki de unuttuğun bağlılık duygusunu hatırlatacak. Bu, belki de hayatında yeni bir sayfa açmanın zamanı geldiğinin işareti olabilir.

Tam da bu noktada, önemli bir karar verme durumunda kalacaksın. Özgürlüğün mü, yoksa bağlılığın mı? Seçimin, aşka ya 'git' diyecek ya da 'kal' diyecek! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…