Sevgili Kova, bu haftaya eski bir enerji ile giriyoruz. Hâlâ etkisini sürdüren Aslan Dolunayı, ikili ilişkilerinde bazı şeyleri netleştiriyor. Belki de bir süredir aklını meşgul eden bir ilişkiyle ilgili karar alma zamanı gelmiş olabilir. Bu Dolunay, karşındaki kişinin duruşunun seni aynaya bakmaya zorladığı bir dönem olacak. Kendi yansımanı görmek, dengeleri değiştirecek. Artık eski dengelerin yerini yeni dengeler alacak.

Haftanın ortasında, Uranüs’ün Boğa burcundaki hareketi, ev ve aile konularında ani gelişmeleri beraberinde getirebilir. Belki de taşınmayı düşünüyorsun, belki de evindeki düzeni değiştirmek istiyorsun. Ya da aile içinde sürpriz bir gelişme olabilir. Her ne olursa olsun, güvende hissettiğin alanın yeniden şekillendiğini hissedeceksin. Eski kalıpların artık kırıldığını ve yerine yenilerinin geldiğini göreceksin.

Peki ya aşk? Aşk konusunda ise Venüs ile Uranüs karesi, seni alışılmışın dışına çekiyor. Beklenmedik biriyle ani bir bağ kurabilirsin. İlişkilerde özgürlük ihtiyacın yüksek olsa da bu hafta aşk sana sınırlarını hatırlatacak. Belki de bu, senin için yeni bir başlangıç olacak. Tam da bu noktada özgürlük mü, bağlılık mı bir karar vereceksin. Seçimin ise aşka ya git diyecek ya kal... Zor olsa da bu konuda iyi düşünmen ve doğru kararı verdiğinden emin olman şart! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…