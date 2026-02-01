Sevgil Kova, bu hafta Merkür’ün Balık burcuna geçişiyle zihnin biraz bulanıklaşıyor. Bu geçiş, adeta bir sis perdesi çekiyor zihnin üzerine ve sınırlarını belirsizleştiriyor. Her zamanki gibi başkalarının dertlerini kendi üzerine almaktan geri durmuyorsun. Ancak bu durum, bedenini daha fazla yoruyor ve enerjini tüketiyor.

Bu hafta, odaklanmakta zorlanabilir ve dağınık hissedebilirsin. Bu dağınıklık, halsizlik hissi yaratabilir ve enerjini düşürebilir. Bu durum, sağlığının sana bir mesaj verdiğini gösteriyor: 'Her şeye yetişmek zorunda değilsin.' Bu hafta biraz yavaşlamak ve kendine odaklanmak senin için en iyi seçenek olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…