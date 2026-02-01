onedio
2 Şubat - 8 Şubat Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
2 - 8 Şubat 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 2 Şubat - 8 Şubat haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 2 Şubat - 8 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta bir süredir üzerimizde hissettiğimiz eski enerjiyi taşıyoruz. Hâlâ etkisini hissettiğimiz Aslan Dolunayı, ikili ilişkilerinde bazı belirsizlikleri aydınlatıyor. Kim bilir, belki de aklını bir süredir meşgul eden bir iş ilişki konusu var ve nihayet bu konuda bir karar verme zamanı geldi. Bu Dolunay, karşındaki kişinin duruşunun seni aynaya bakmaya zorladığı bir dönem olacak. Kendi yansımanı görmek, dengeleri değiştirecek. Artık eski dengelerin yerini yeni dengeler alacak ve bu, hayatında önemli bir değişim olacak.

Haftanın ortasında, Uranüs’ün Boğa burcundaki hareketi ise ev ve aile konularında ani ve beklenmedik gelişmeleri beraberinde getirebilir. Belki de taşınmayı düşünüyorsun veya evindeki düzeni değiştirmek istiyorsun. Ya da aile içinde sürpriz bir gelişme olabilir. Her ne olursa olsun, güvende hissettiğin alanın yeniden şekillendiğini hissedeceksin. Eski kalıpların artık kırıldığını ve yerine yenilerinin geldiğini göreceksin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

