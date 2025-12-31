onedio
2026, Yıllık Sağlık Burç Yorumu

Her şeyin başı sağlık diyenler buraya: Yıl boyunca doğrudan bedeninize etki edecek bazı gezegen hareketleri söz konusu olacak. Bu yüzden 2026 yılında medikal astrolojiye göre, farklı organlara etki eden gezegen hareketlerini sizin için inceledik. Peki, 2026 yılının şifalı enerjisi İkizler ve yükselen İkizler burçlarını bulacak mı? Bu yıl sağlığınız nasıl olacak? 2026 yılında nelere dikkat etmeli, hangi alışkanlıkları hayatınıza dahil etmelisiniz?

İşte, 2026 yılına özel medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu yıl şifa enerjileri sinir sisteminde yoğunlaşacak! Kronik sinir sistemi sorunları, migren, kas güçsüzlükleri gibi konularda iyileşme söz konusu olabilir. Özellikle Mayıs ayında burcuna geçiş yapan Jüpiter, önce zihinsel dinginlik olarak gösterecek kendini. Böylece iyileşme enerjisine her zamankinden çok daha fazla odaklanacak ve anbean güçlendiğini fark edeceksin, ta ki yıl sonuna dek!  

Ama dikkatli ol yılın ikinci yarısı aynı tempoda devam etmeyebilir! Haziran ayından itibaren etkisini hissedeceğin Satürn’ün Balık burcundaki retro hareketi cilt sağlığın üzerinde etkili olabilir. Güneş’e çıkarken dikkat etmen gerektiğini söylememize gerek bile yok değil mi? Tabii 2026’nın yaz ayları boyunca ekstra önlemler de almalısın. Belki bir dermatolog ile düzenli görüşmeler ayarlayarak güzelliğine dikkat edebilirsin! Gelecek yıl görüşmek üzere, sağlıkla kal…

