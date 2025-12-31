Sevgili İkizler, bu yıl şifa enerjileri sinir sisteminde yoğunlaşacak! Kronik sinir sistemi sorunları, migren, kas güçsüzlükleri gibi konularda iyileşme söz konusu olabilir. Özellikle Mayıs ayında burcuna geçiş yapan Jüpiter, önce zihinsel dinginlik olarak gösterecek kendini. Böylece iyileşme enerjisine her zamankinden çok daha fazla odaklanacak ve anbean güçlendiğini fark edeceksin, ta ki yıl sonuna dek!

Ama dikkatli ol yılın ikinci yarısı aynı tempoda devam etmeyebilir! Haziran ayından itibaren etkisini hissedeceğin Satürn’ün Balık burcundaki retro hareketi cilt sağlığın üzerinde etkili olabilir. Güneş’e çıkarken dikkat etmen gerektiğini söylememize gerek bile yok değil mi? Tabii 2026’nın yaz ayları boyunca ekstra önlemler de almalısın. Belki bir dermatolog ile düzenli görüşmeler ayarlayarak güzelliğine dikkat edebilirsin! Gelecek yıl görüşmek üzere, sağlıkla kal…