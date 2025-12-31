Sevgili İkizler, 2026 yılı senin için tam bir büyüme, gelişme ve ilerleme yılı olacak. Gökyüzünün en büyük ve en şanslı gezegeni Jüpiter'in İkizler burcuna girişi, kariyerini canlandıracak bir dizi fırsatı beraberinde getirecek. Yeni iş teklifleri, kariyerini ilerletecek eğitimler, heyecan verici projeler birbiri ardına kapını çalabilir. 2025'te hayata geçirmeyi ertelediğin o büyük girişim, bu yıl gerçekleşme olasılığı ile göz kırpıyor. Kendi işini kurma fikri, belki de hiç olmadığı kadar güçlü ve gerçekleştirilebilir görünüyor artık!

Uranüs'ün zihinsel etkisi ise orijinal ve yaratıcı fikirlerini ön plana çıkarıyor. Ancak burada sana bir uyarı yapmak isteriz: Satürn de bu yıl senin burcunda konumlanıyor. Bu da demek oluyor ki aynı anda her şeye atlamak ve enerjini dağıtmak yerine, belirli bir disiplin dahilinde hareket etmen gerekiyor. Gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirlemek, bu yılın anahtarı olacak. Eğer bu noktaya dikkat edersen, yıl sonunda hem maddi hem de mesleki anlamda ciddi bir sıçrama yaşayabilirsin. Gelecek yıl görüşünceye kadar şans seninle olsun…