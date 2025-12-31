Sevgili İkizler, bu yıl senin için aşkın yeniden şekillendiği, kalbinin kapılarını yeni heyecanlara ardına kadar açtığı bir yıl olacak. Jüpiter’in burcuna girişiyle birlikte, kalbin genişliyor, adeta aşkla dolup taşıyor. Bu durum, flörtlerin, yeni tanışmaların ve heyecan verici başlangıçların daha da artacağı anlamına geliyor.

Aşk hayatında belirsizliklerin sona ereceği bir döneme giriyorsun. Uranüs’ün zihinsel devrimi sayesinde artık ne istediğini çok daha net biliyorsun ve bu durum seni daha da güçlü kılacak. İsteklerin ve beklentilerin artık belirginleşiyor ve bu durum, aşk hayatında daha net adımlar atmanı sağlıyor.

Aman dikkat, 2026 yılında her yeni başlangıç kalıcı olmayabilir. Satürn, bu yeni ilişkilerin hangisinin kalıcı olacağını test edecek. Hayatına birçok kişi girebilir ama sadece azı kalıcı olacak. Bu yüzden seçimlerini yaparken dikkatli olmalısın. Unutma, gerçek aşk seni dağıtan değil; toparlayan olacak. Gelecek yıl görüşmek üzere, aşkla kal…