Sevgili İkizler, bu haftanın ortasında Merkür, Balık burcuna geçiş yapacak. Bu geçiş, zihinsel dağınıklığını bedenine de yansıtabilir ve enerjini düşürebilir. Aynı anda pek çok şeye odaklanmaya çalışmak, uyku kaliteni düşürebilir ve konsantrasyonunu zayıflatabilir. Bu durum özellikle gece geç saatlerde daha belirgin hale gelebilir. Zihnini meşgul eden, uykularını kaçıran düşüncelerin yoğunlaştığı bu dönemde, sağlığını korumak adına bilgi akışını filtrelemek önem kazanıyor.

Bu hafta, kendine biraz daha zaman ayırmanı ve enerjini korumanı önermeliyiz. Unutma ki sağlıklı bir zihin, sağlıklı bir beden demektir. Kendine iyi bak ve uykunu almayı unutma sevgili okur! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…