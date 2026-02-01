onedio
2 Şubat - 8 Şubat İkizler Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
2 - 8 Şubat 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 2 Şubat - 8 Şubat haftası İkizler ve yükselen İkizler burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 2 Şubat - 8 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta gökyüzünde oldukça hareketli bir dönem başlıyor. Bu da hayatında bir dizi değişikliği beraberinde getiriyor. Haftanın ilk günlerinde hâlâ Aslan Dolunayı, seni radikal kararlar almaya yönlendiriyor. Peki, iş değişikliği fikri aklını mı kurcalıyor? Belki de kendini daha rahat ifade edebileceğin, daha yüksek bir gelir elde edeceğin ve hak ettiğin takdiri görebileceğin bir işe doğru adım atmanın zamanı gelmiştir. Bu, rahatlık alanından çıkmanı gerektirebilir, ancak sonuçları kesinlikle değer olacaktır.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Uranüs'ün Boğa burcundaki hareketi, kontrolün dışında gerçekleşen olayların hızlanmasına neden oluyor. İş yerindeki pozisyonunda bir değişiklik olabilir. Tam da bu noktada önemli bir karar vermen gerekiyor; gidecek misin, yoksa kalacak mısın? Karşına çıkan fırsatlar arasında kesin bir seçim yapman şart. Kararsızlık, bu dönemde sana pek de yardımcı olmayacaktır! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Astroloji Editörü
