Sevgili İkizler, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik, hayatında birçok değişikliğe işaret ediyor. Haftanın ilk gününde hâlâ Aslan burcunda parıldayan Dolunay, radikal kararlar alamaya sürüklüyor seni! Sahi, iş değişikliğini ne zamandır düşünüyorsun? Özellikle kendini daha rahat ifade edebildiğin, daha çok kazandığın ve hak ettiğin değeri göreceğin yere doğru yola çıkmanın vakti geldi, konfor alanından çık.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Uranüs'ün Boğa burcunda hareketi, kontrolün dışında gerçekleşen olayları hızlandırıyor. İş yerinde pozisyon değişikliği gündeme gelebilir. Ancak bir karar vermelisin; gidecek misin, yoksa kalacak mısın? Karşına çıkan fırsatlar arasında kati bir karar vermen şart. Kararsızlıktan uzak dur!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ve Uranüs'ün kare açısı, beklenmedik mesajlar ve sürpriz karşılaşmalar getirebilir. Belki bir anda başlayan bir sohbet, seni daha önce hiç hissetmediğin bir şekilde etkileyebilir. Bu heyecanlı tanışma için belki de bu hafta rutinin dışına çıkmalısın. Aşk bu hafta zihnini değil, kalp atışlarını ve reflekslerini hedef alıyor. Sürprizlere ulaşmak için sınırlarını aşmalısın! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…