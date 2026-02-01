Sevgili İkizler bu hafta Venüs ve Uranüs'ün kare açısının etkisiyle beklenmedik mesajlar ve sürpriz karşılaşmalar söz konusu olabilir. Belki de bir kafede otururken yan masadan gelen bir selam, belki de iş yerinde hiç beklemediğin birinden gelen bir teklif... Kim bilir, belki de bir anda başlayan bir sohbet, seni daha önce hiç hissetmediğin bir şekilde etkileyebilir.

Zira bu hafta aşk, zihninden çok kalbinin atışlarını ve reflekslerini hedef alıyor. Belki de bu hafta, günlük rutininden biraz sapmalı ve yeni deneyimlere açık olmalısın. Belki de bir kitap kulübüne katılmak, belki de yeni bir hobi edinmek... Kim bilir, belki de bu hafta sınırlarını aşmalısın ve beklenmedik bir aşkla karşılaşmalısın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…