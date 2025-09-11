Günlük Para Burç Yorumuna Göre 12 Eylül Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün senin için yıldızlar ne kadar da parlak! Güneş ile Jüpiter'in dansı, kariyerinde kapılar ardına açılacak bir dizi fırsatı beraberinde getiriyor. Belki de daha önce hiç fark etmediğin bir fırsat, belki de daha önce ulaşmakta zorlandığın bir hedef, bugün senin için adeta ışıldıyor. İş yerindeki yöneticilerinle olan ilişkinde de olumlu bir ivme kazanabilirsin. Bu, iş hayatındaki beklediğin yükselişi, belki de o çok istediğin terfiyi getirebilir.

Ama dur, daha bitmedi! Merkür ile Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, geçmişte başlayıp tamamlanamayan bir işin yeniden önüne serilmesini sağlayabilir. Eski bir bağlantı sayesinde bugün bu konuda önemli bir ilerleme kaydedebilirsin. Belki de yarım kalan bir projeyi tamamlama veya bir işi sonuçlandırma fırsatı bulabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…