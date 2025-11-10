onedio
Günlük Burç Yorumuna Göre 11 Kasım Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 11 Kasım Salı Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 11 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 11 Kasım Salı günü burçları neler bekliyor?

İşte, 11 Kasım Salı gününe ait günlük burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Jüpiter, Yengeç burcunda geri hareket ediyor. Bu da seni kariyer alanında köklerine dönmeye, başlangıç noktana ve 'neden başladığın' konusuna yeniden odaklanmaya teşvik ediyor. İş hayatında daha önce yaptığın hataların düzeltilmesi, unutulmuş bir projenin yeniden gündeme gelmesi ya da eski bir iş bağlantısının yeniden hayatına girmesi gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Bugün, ne kadar eski veya kullanılmış görünürse görünsün, karşına çıkan her fırsatın altında bir altın madeni olabilir. 

Maddi konulara gelince, 'sabır, güven ve istikrar' üçlüsünü kılavuzun olarak almalısın. Jüpiter'in geri hareketi, hızlı ve geçici kazançlar yerine uzun vadeli ve kalıcı başarılar vadediyor. Kariyerinde elde edeceğin başarılar ya da miras yoluyla eline ulaşacak paranın büyüklüğü ise geleceğini garanti altına almana yetebilir, bizden söylemesi! 

Sırada aşk var! Aşk hayatında ise 11/11 portalının büyülü enerjisi, kalbini taze bir frekansa taşıyor. Bir süredir kapalı olan bir iletişim kanalı yeniden açılabilir. Eski bir sevgiliyle beklenmedik bir karşılaşma seni duygusal bir yolculuğa çıkarabilir... Ancak bu sefer aynı hikayeyi yeniden yazma, farklı bir sonuç yazıyorsan yaz! Aksi takdirde mi? Geçmiş hiç senlik değil, önüne bak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Jüpiter'in Yengeç burcundaki geri hareketi, zihninde derin bir etki yaratıyor. 'Gerçekten ne istiyorum?' sorusu, tüm düşüncelerini kuşatıyor. İş hayatındaki hedeflerini, eğitim yolculuğundaki beklentilerini yeniden gözden geçirmenin zamanı geldi. Belki de eskiden ertelediğin bir proje, bir kurs ya da yurt dışı bağlantısı tekrar karşına çıkmak üzere. Bu sefer, belki de tam zamanıdır.

Tam da bu noktada alıştığın ve seni rahat hissettiren düzeninden çıkmak için de harekete geçebilirsin. İçinde bulunduğun konfor alanı, seni belki de biraz fazla sarmalamış olabilir. Neyse ki Jüpiter'in geri hareketi, eski fikirlerini ve deneyimlerini yeniden gözden geçirmeni sağlayarak değişimin kapılarını aralıyor. Bu değişim ise bir üst pozisyona geçme hayalini gerçeğe dönüşmenin sırrı olabilir! 

Sırada aşk var! Aşk hayatında ise, 11/11 portalının etkisi seni saracak. Kalbinde yeni bir açıklık hissedeceksin. Belki de uzun süredir seni sessizce gözlemleyen biri, bugün hislerini açıkça dile getirecek. Tabii eğer ilişkin varsa, daha derin bir bağ kurma dönemi başlıyor. Artık kelimeler değil, gözler konuşacak. Sözlerin ötesinde, hislerin ve bakışların ön plana çıkacağı bir döneme hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Jüpiter’in Yengeç’teki geri hareketi finansal durumun üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. Unutma ki bu dönemde kaçırdığını düşündüğün bir yatırım fırsatı yeniden karşına çıkabilir. Bu fırsat, belki de işinle ilgili bir gelir artışı ihtimalini doğurabilir. Hem Merkür hem Jüpiter'in retro hareketinden etkilendiğin bugün, her şeyden önce detayları kontrol etmek ve ince hesaplar yapmak ise büyük önem taşıyor.

İş hayatına baktığımızda ise, geçmişte yaptığın bir hatayı düzeltme fırsatın olabilir. Belki de bir özür dilemek ya da birini affetmek gerekebilir. Bu durum, profesyonel olduğu kadar duygusal anlamda da seni rahatlatabilir. Diplomatik, dikkatli ve detaycı olmalısın. Bu sayede karşına çıkan fırsatlardan avuç dolusu ganimetle döneceksin, desek yeridir! 

Sırada aşk var! Aşk hayatında ise, 11/11 portalı “yeniden bağlanma” enerjisi ile dolup taşıyor. Eski bir dostundan beklenmedik bir mesaj alabilirsin ve bu sohbet ise hiç beklenmedik bir şekilde flörte dönüşebilir. Bazı aşkların derin aşklara dönüştüğünü gördük, belki sen de buna bir şans verirsin! Tabii eğer bir ilişkin varsa, bugün partnerinle geçmişi onarmak ve birlikte yeni bir başlangıç yapmak için son derece uygun bir gün. Bu enerjiyi iyi değerlendirmeni öneriyoruz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün burcunda geriye doğru hareket eden Jüpiter, seni iç dünyana bir yolculuğa çıkmaya davet ediyor. İş yaşamında başkalarının beklentilerini değil, kendi hayallerini ve hedeflerini ön planda tutmanın zamanı geldi. Belki bir süreliğine sahne ışıklarından uzaklaşıp perde arkasında sessizce strateji belirlemeyi seçeceksin. Tabii bu senin için oldukça rahatlatıcı ve yenileyici olacak.

Aman dikkat bir yandan da iş ortaklıklarında ya da ekip çalışmalarında eski bir gerginlik, belki de bir anlaşmazlık tekrar gündeme gelebilir. Olgun ve anlayışlı yaklaşımınla her şeyi düzeltsen de biraz zorlanabilirsin. Unutma, retro süreçleri düzeltme ve yeniden yapılandırma fırsatıdır. Bugün köprüleri onarmak ve ilişkileri düzeltmek için mükemmel bir gün olacak. Sahne ışıkları da üzerindeyken, düzeni sağlayan taraf olmak sana çokça artı kazandıracaktır. 

Sırada aşk var! Aşk hayatında ise 11/11 portalı kalbini yumuşatıyor! İşte bu seni daha duygusal bir hale getiriyor... Aşk, seni içten içe büyütüyor ama bu kez daha derin bir güvenle ve karşılıklı anlayışla geliyor. Bu durumda bekarsan, aşkın büyüsüne kapılacağına eminiz. Ama eğer bir birlikteliğin varsa, ortak hedefler belirleyebilir ve bu hedeflere birlikte yürüyebilirsiniz. Beklediğin aşk da yuva da senin olacak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Jüpiter'in Yengeç burcundaki geri hareketi ile kariyerindeki gelişmeleri biraz daha yakından incelemek isteyebilirsin. Bu geri hareket, perde arkasındaki planları ve stratejileri daha detaylı bir şekilde gözden geçirmen için harika bir fırsat olabilir. Uzun zamandır üzerinde çalıştığın bir projede beklenmedik bir gecikme yaşanabilir, ancak endişelenme. Bu gecikme, aslında yeni bir strateji geliştirmen için altın değerinde bir vakit sunuyor sana! 

Tam da bu noktada geçmişte yaptığın bir hata çıkarsa karşına, panik olmamanı öneririz. Zira, artık eskisinden çok daha tecrübeli ve bilinçlisin. Bu kez hatayı tekrarlamak yerine, kazancını büyütmek için bu durumu lehine çevirebilirsin. Hatta belki de yeni vizyonun ve üzerine çalıştığın projeler sayesinde geçmişi telafi de edebilirsin. 

Sırada aşk var! Aşk hayatında ise 11/11 portalı seni kalpten dönüştürüyor! Egon ile kalbin arasındaki çekişme sona eriyor. İşte bu sayede samimiyet ve cesaret bir arada kalbini kaplıyor... Bu durum, büyüyen bir sevginin kapılarını aralayabilir. Belki de bir süredir karşılık vermekten korktuğun o kişinin elini tutabilirsin artık. Birlikte yürümeye cesaret ederek, korkuları ardında bırakabilirsin. Göreceksin, aşk buna değer! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Merkür'ün ardından Jüpiter de geri hareketine başlıyor. Bu, sosyal çevrenle olan ilişkilerini ve iş bağlantılarını yeniden şekillendirecek enerjiyi beraberinde getiriyor. Şimdi, uzun süredir kopmuş olduğun bir ekip ya da arkadaş grubuyla tekrar bağlantı kurma fırsatı yakalayabilirsin. Bu dönemde geçmişe dönük hareketler, senin için değerli bağlantılar ve fırsatlara dönüşebilir.

İşte tam da bu sayede kariyer hayatında yeni bir evreye giriş yaptığını söyleyebiliriz. Belki de geçmişte reddettiğin bir iş teklifini şimdi yeniden gözden geçirmen gerekebilir. Hatta belki de yeni bir şehirde, belki de tamamen farklı bir sektörde kendini denemek gibi bir düşünce aklına gelebilir. Retro dönemi, senin daha bilinçli ve akıllı adımlar atman konusunda bir uyarı niteliği taşıyor. Eski ile yeniyi harmanlayıp geleceğini şekillendirme zamanı! 

Sırada aşk var! Aşk hayatında ise 11/11 portalının etkisini hissetmeye başlayabilirsin. Bu dönemde duygusal anlamda bazı sürprizlerle karşılaşabilirsin. Mantığını bir kenara bırakıp kalbinin sesini dinlemek zor olabilir. Ancak kalbin 'denemeye değer' diyorsa, bu kez risk alıp aşka bir şans vermekte sakınca yok! Zira, bazen en güzel hikayeler beklenmedik anlarda başlar. Senin ise buna cesaret etmen gerek! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Jüpiter, Yengeç burcunda gerilemeye başlıyor. Bu durum ise kariyerindeki görünür alanları yeniden değerlendirmeni gerektirecek bir iç sorgulama sürecini tetikliyor. Tam da bu noktada kendine sorman gereken bir soru var: 'Gerçekten bulunduğun yerde mutlu muyum?' İşte bu soruya cevabın 'hayır' ise evren seni daha anlamlı ve tatmin edici bir alana yönlendirmeye hazırlanıyor. Bu heyecan verici, değil mi?

Hal böyle olunca iş hayatında da öne çıkmaya hazır olmalısın. Biliyoruz ki sahne ışıklarını pek sevmiyorsun. Ancak biliyorsun ki senin yerin tam da orası. Adaletin tecelli ettiği bu retro sürecinde seni mutlu edecek yolu seçtiğinde ise sahnedeki yerini alacaksın. Yaptığın her işle, attığın her adımla kendini gösterecek ve başarılı işlerle hem maddi hem manevi anlamda kazanmaya başlayacaksın.  

Sırada aşk var! Aşk hayatında ise 11/11 portalı geçmişle geleceği birleştiriyor. Hâlâ kalbinde yer etmiş birini unutamıyorsan, evren seni yeniden onunla karşılaştırabilir. Ancak bu kez senaryoyu sen yazıyorsun. Bize soracak olursan, Jüpiter retronun da etkisi ile aslında kalbinin artık onun için atmadığını fark edebilirsin. Unutma bu, kendi kaderini çizme fırsatı! Şimdi geçmişe dönmek ise iyi bir fikir olmayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün büyülü bir yolculuğa çıkıyoruz! Zira, gökyüzündeki Jüpiter de Yengeç burcunda geriye doğru bir yolculuğa çıkıyor. Bu hareket ise hayatının belirli alanlarında bir geri dönüş yapmanı gerektirebilir. Belki de bir zamanlar başladığın ama tamamlamadığın bir eğitim programı, ertelemek zorunda kaldığın bir yurt dışı seyahati ya da bir dijital proje yeniden odak noktan olabilir.

Tam da bu noktada kariyer hayatında ise yeni bir sayfa açmak için geçmiş deneyimlerini akıllıca kullanman gerekiyor. Belki de eskiden kaçındığın bir sorumluluk şimdi senin için bir fırsat olabilir. Bu kez gönüllü olarak üstlendiğin bu sorumluluk, profesyonel hayatta saygınlık kazanmanı sağlayabilir. Aynı zamanda alacağın eğitimler ve yapacağın yurt dışı seyahatleri de önünü beklediğinden çok daha fazla açacaktır. 

Sırada aşk var! Aşk hayatında ise 11/11 portalı, seni ruhsal bağlara yönlendiriyor. 'Karmanın çözülmesi' enerjisi ile birlikte, belki de geçmişte hayatında derin izler bırakan bir kişiyle arandaki düğümler çözülebilir. Açıkçası bu enerji resmen kısmetini açıyor ve seni geçmişten arındırıyor. Artık önüne bakmalı, gelecek için ne istediğini bilerek hareket etmeli ve mutluluğu yeni aşklarda kucaklamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün seninle biraz gökyüzü hareketlerinden ve bunların hayatına yansımalarından bahsetmek istiyoruz. Zira bugün Jüpiter, Yengeç burcunda geri hareketine başlıyor. Bu durum ise özellikle maddi konularda geçmişte yaptığın hataları düzeltme fırsatını önüne seriyor. Miras, yatırım ve ortak gelirlerle ilgili konular tekrar gündeminde yer alabilir. Belki de bir süredir aklını kurcalayan bir yatırım fırsatını yeniden değerlendirmenin zamanı gelmiştir.

İş hayatındaysa biraz daha dikkatli olman şart! Perde arkasında dönen güç oyunlarına karşı uyanık olmanda fayda var. Ancak endişelenme, bu kez satranç tahtasında hamleler lehine olacak. Eğer uzun süredir planladığın bir değişim varsa, Jüpiter'in retro dönemini bu planları netleştirmek ve hazırlıklarını tamamlamak için kullanabilirsin. Maddi ve manevi anlamda güçlendiğin bu dönemde her fırsatı dikkatle değerlendir. 

Sırada aşk var! Aşk hayatına gelirsek, 11/11 portalı tutkulu ancak bir o kadar da sakin bir enerji getiriyor. Bu enerjiyle sezgilerin güçlenecek ve belki de birine karşı beklenmedik bir çekim hissedebilirsin. Bu kişi, ruh enerjini yansıtan biri olabilir. Bu dönemde, ilişkilerde derin duygusal bağlar kurulabilecek bir atmosfer söz konusu. Belki de uzun zamandır aradığın ruhsal bağlantıyı bu dönemde bulabilirsin. Aşkın ise nereden çıkacağı, kalbini nasıl saracağı hiç belli olmaz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Jüpiter, Yengeç burcunda geri hareketine başlıyor ve bu durum, özellikle ilişkiler alanında sana 'denge' konusunu hatırlatıyor. En çok da ortaklık ilişkilerini gözden geçirmen gerekecek şimdi! Geçmişten kalan bazı konuları yeniden gündeme gelebileceğin bir güne başlıyoruz. Ancak bu sefer, bu konuların çözümü de beraberinde geliyor, bunu sakın unutma.

Öte yandan Jüpiter'in dengeli ve adil yaklaşımı ile ortaklıklarında daha adil bir paylaşım isteği içinde olduğunu hissedebilirsin. Belki de bir kontrat ya da anlaşma üzerinde yeniden düşünme ve revize etme zamanı gelmiştir. Sana her zorluktan 'Sabırla geri dön, ama güçlü çık' mesajını veren gökyüzünü dinlersen kurduğun yeni düzen ise sarsılmaz olacaktır.

Sırada aşk var! Aşk hayatına baktığımızda ise, bugün 11/11 enerji portalı senin için 'yumuşama' anlamına geliyor. Sert görünüşünün altında sakladığın kırılganlık, bugün belki de ilk kez fark ediliyor olabilir. Kalbini kapama artık... Çünkü evren, duygularını ve hassasiyetlerini gerçekten anlayabilecek biriyle karşılaşmanı sağlayabilir. Kalbinin derinlerinden gelen ses ile huzur seni kucaklayabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Jüpiter'in Yengeç burcunda geri hareketi, seninle bir farkındalık yolculuğuna çıkıyor. Bu yolculuk, iş hayatın ve sağlığınla ilgili olacak. Bugünün, iş yükünü yeniden düzenlemek ve zamanını daha verimli bir şekilde kullanmak için mükemmel bir gün olduğunu unutma. Hayatına istediğin yönü verebileceğin bir süreçtesin, bunun kıymetini bilmelisin. 

Tam da bu noktada, özellikle de yeni bir iş kurmak ise hayalin bir an önce ilk adımı atmalısın. Retroda, adım atılmaz diye düşünenelerdensen; yanılıyorsun. Çünkü bu retro, geçmişten aldığın dersler ve hayat tecrübelerinle seni besleyecek ve kazanacağın yola sokacaktır. Para ve güç kazanmak için hâlâ neyi bekliyorsun? Zira, aklından geçen fikrin tutacağını sen de biliyorsun. 

Sırada aşk var! Aşk hayatında ise 11/11 portalı, seni içsel bir uyanışa götürüyor. Bir süredir seni yoran ve belki de tüketen duygusal bir döngüyü sonlandırıyorsun. Bu döngüyü kırdığın anda, yeni biriyle tanışma olasılığın oldukça yüksek. Bu kişi, sadece kalbini değil, zihnini de büyüleyecek. Bu yeni tanışma, seni hem duygusal hem de zihinsel anlamda büyüleyecek biri olabilir. İşte bu yüzden, bugünü hem iş hayatında hem de aşk hayatında yeni başlangıçlar yapmak için bir fırsat olarak gör. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Jüpiter, Yengeç burcunda geri hareketine başlıyor ve bu durum, yaratıcılığını yeniden canlandırma gücüne sahip. Belki de bir zamanlar üzerinde çalıştığın bir projeyi yeniden hayata geçirme, unuttuğun bir yeteneğini tekrar kullanmaya başlama veya belki de bir hobiye yeniden başlama şansın var. Bu dönüş, kariyer yolunda tamamen yeni bir kapıyı aralayabilir, belki de hiç düşünmediğin bir fırsatı önüne çıkarabilir.

Tam da bu noktada artık iş yaşamında, farklı bir bakış açısıyla hareket etmeye başladığını hissedebilirsin. Belki de bugüne kadar konuşmadığın, sessiz kaldığın konular hakkında artık sesini yükseltme zamanı gelmiştir. Jüpiter, sana 'kendin için bir şeyler üretme' çağrısında bulunuyor, belki de bu, iş hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Sırada aşk var! Aşk hayatında ise 11/11 enerji portalı romantizmi tavan yapacak bir etkiye sahip. Belki de rüya gibi başlayan bir yakınlaşma, hızla gerçeğe dönüşebilir. Eski bir ilişkinin iyileşmiş bir haliyle yeniden hayatına girmesi de olası. Bu kez kalbini sevgiye güvenle aç, çünkü bu dönemde aşk hayatında olumlu gelişmeler yaşanabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

