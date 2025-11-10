onedio
Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 11 Kasım Salı Günün Nasıl Geçecek?

astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 11 Kasım Salı gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 11 Kasım Salı gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 11 Kasım Salı gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün senin için biraz farklı bir gün olacak. Bedenin sana bazı sinyaller gönderiyor ve bu sinyallere kulak vermen gerekiyor. Belki de biraz fazla hızlı yaşıyorsun, belki de biraz fazla stres altındasın. Sonuçta, hepimiz bazen kendimizi biraz fazla zorluyoruz, değil mi?

Özellikle sabırsızlıkla başa çıkmakta zorlanıyor olabilirsin. Bu, kaslarında gerginliklere ve boyun bölgende tutulmalara yol açabilir. Bu, senin bedeninin sana 'biraz yavaşla' deme şekli olabilir. Kısa yürüyüşler ya da tempolu ama ritmik sporlar bu dengenin sağlanmasına yardımcı olabilir. Sakinleş ama durma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün senin için oldukça özel bir gün. Çünkü kalp merkezli enerjin adeta tavan yapmış durumda. Ancak gökyüzünde olup bitenler de seni etkiliyor. Büyüme ve genişleme gezegeni Jüpiter, hassas Yengeç burcunda gerileme dönemine girdi. Bu durum, senin gibi güçlü bir burçta bile içsel bir yorgunluk hissi yaratabilir. Ancak unutma, bu durumda vücudunun değil, ruhunun dinlenmeye ihtiyacı var.

Tam da bu nedenle, eğer bugün doğada olma şansın varsa hemen hayata karış. Kırlarda ol, sahilde yürüyüş yap, dağlara tırman... Ayrıca nefes meditasyonları da kalbinle ruhunu dengeleyecek ve enerjini düzenleyecektir. Sadece birkaç dakikanı ayırarak derin nefesler alıp vermek, hem ruhunu dinlendirecek hem de kalp çakranını güçlendirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün zihinsel enerjin adeta bir yıldırım hızında ilerliyor. Sanki bir maraton koşuyor, ama bu sefer ayakların yerine düşüncelerinle. Ancak, Jüpiter’in Yengeç’teki retro hareketi, bu hızını biraz yavaşlatman gerektiğini işaret ediyor. Çünkü bu içsel hız, bedenini yorgun düşürüyor ve enerjini tüketiyor.

Biraz durup nefes almanın zamanı geldi. Uyku düzenini gözden geçir, belki de biraz daha erken yatmayı düşünmelisin. Biliyoruz, gece uyanık kalmak ve düşüncelere dalıp gitmek cazip gelebilir ama erken yatmak, adeta bir mucize yaratıyor. Hem bedenini hem de zihnini yeniliyor, enerjini geri kazandırıyor. Bir diğer önerimiz ise dijital molalar. Teknolojiden arınmak sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün sana özel bir uyarımız var: Vücudunun su dengesini göz ardı etme. Gökyüzünün en büyük gezegeni Jüpiter, şu sıralar burcunda geriliyor. Bu durum, duygusal iniş çıkışlarını biraz daha yoğun hale getirebilir. Bu yoğunluk, vücudunda sıvı tutulumuna veya enerji düşüşüne neden olabilir.

Bu nedenle, bugün bol bol su içmeyi ihmal etme. Ancak unutma ki gerçek şifa sessizlikte yatıyor. Zira bu aralar sadece bedenin değil, duygularının da arınmaya ihtiyacı var. Kendine biraz sessizlik hediye edin ve bu sessizlikte duygularını dinle, onları anlamaya çalış. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Jüpiter'in retrosu seni direkt olarak etkiliyor. Bu, duygusal birikimlerinin, belki de farkında bile olmadığın, mide sorunlarını canlandırmasına neden oluyor. İşte tam da bu yüzden bol su tüketmek, sade ve hafif beslenmek ve topraklanmayı denemek sana iyi gelecektir. Bu, enerjini dengelemek ve doğa ile bağlantı kurmak için mükemmel bir yöntem.

Öte yandan bugün hayatını sadeleştirmek için de mükemmel bir gün. Belki biraz fazla eşyadan kurtulabilir, belki de gereksiz düşünceleri aklından atabilirsin. Ne olursa olsun, bedenin hemen karşılık verecek ve bu değişiklikleri takdir edecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün evrenin seninle bir anlaşması var: Sisteminde bir revizyon zamanı. Gökyüzünün en büyük gezegeni Jüpiter'in retrosu, sindirim ve bağışıklık sisteminde minik uyarılar gönderiyor olabilir. Ancak sakın endişelenme, bu aslında senin için bir 'sağlığını düzene sokma' çağrısı.

Jüpiter retrosunun etkisi altında, sindirim ve bağışıklık sistemindeki bu ufak tefek sorunlar, aslında senin daha sağlıklı bir yaşam sürmen için birer işaret. Evet, belki biraz rahatsız edici olabilirler ama bu durum, aslında senin için bir fırsat. Bu ufak alarm zilleri, senin daha sağlıklı bir yaşam sürmen için birer işaret. Probiyotik destek, uyku disiplini ve zihinsel detoks, bu dönemde sana büyük fayda sağlayacak. Zira probiyotikler, sindirim sistemini düzenlerken, uyku disiplini enerji seviyeni yükseltecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün bedeninin duygusal yüklerini estetik bir dille ifade ettiği bir günü karşılıyor. Yorgunluk, senin için artık bir durum ifadesi olmaktan çıkıyor ve zarafetle 'dur' demenin zamanı geliyor. Bedenini ve ruhunu yeniden merkezine toplayabilecek bir yol arıyorsan, kas gevşetici esneme hareketlerine ve nefes tekniklerine yönelmeni öneriyoruz. Bu teknikler, enerjini toplayıp yeniden odaklanmana yardımcı olabilir.

Bir yandan da Jüpiter'in gerileme dönemine girdiğini unutmamakta fayda var. Bu dönem, ruhunun sana bir mesaj gönderdiği bir zaman dilimi olabilir: 'Bedenimle barışmalıyım' diye fısıldayan bu iç ses, belki de bedeninle olan ilişkini yeniden değerlendirmen için bir fırsattır. Ne kadar harika olduğuna odaklan! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Jüpiter'in geri hareket etkisi altında olduğumuzu bilmelisin. Zira bu durum, enerji seviyelerinde bazı dalgalanmalara neden olabilir. Duygusal yüklerinin ağırlığı bedenine baskı yapabilir ve bu, genellikle sırtında veya bel bölgende gerginlik olarak hissedilebilir.

Fakat endişelenme, çünkü bugün için sana harika bir çözüm önerimiz var. Hafif egzersizler, derin nefes alıp verme teknikleri ve belki de biraz müzik terapisi... Bu yöntemler, bugün seni mucizevi bir şekilde rahatlatabilir. Tabii biraz yoga yapmayı da düşünebilirsin ya da bir meditasyon seansı ayarlayabilirsin. Ama en azından en sevdiğin şarkıları açıp dans ederek hayatına canlılık katabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün iç dünyanın karmaşası dış dünyana yansıyor. Enerjindeki dalgalanmalar, bir anda zirve yaparken bir anda dipsiz bir kuyuya düşebilir. Bu durum, aslında Jüpiter'in geri hareketinin getirdiği duygusal içgörü testi. Bir nevi ruhsal bir sınavdan geçiyorsun ve bu sınav, enerjini nasıl yönettiğini gösteriyor.

Aman dikkat, bugün kahve ve şeker tüketiminin aşırıya kaçması, bu enerji dengesizliğini daha da artırabilir. Bu tür uyarıcılar, kısa süreliğine enerji verirken, sonrasında daha büyük bir enerji düşüşüne sebep olabilir. Bu yüzden, enerji seviyeni doğal yollarla dengelemek önemli. Doğal enerji ise sana düşündüğünden çok daha fazla şifa verecektir, unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün sana biraz kendini şımartmanı öneriyoruz. Zira bugün sadece kaslarını değil, ruhsal kaslarını dinlendirmenin tam sırası. Jüpiter'in gerileme dönemine girdiği bu zamanlarda, içsel yüklerini serbest bırakman oldukça önemli. Aksi durumda, bedeninin sessiz çığlıklarını omuz ağrısı ya da eklem sertliği şeklinde duyabilirsin. 

Rahatlatıcı bir masaj seansı, fizyoterapi ya da bakım randevuları ile bedensel anlamda yenilenebilirsin. Ama aynı zamanda ruhsal yenilenme ve tazelenme için aile dizilimleri, psikolojik destek ve sağlıklı rutinleri bir düşün deriz. Çünkü itiraf etmesen de buna bir hayli ihtiyacın var gibi! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kozmik enerjilerin biraz da olsa seni zorlayacağı bir gün olabilir. Gökyüzünde neler olup bittiğine bir göz atalım, ne dersin? Sinir sistemin, retrogradın direkt etkisi altında ve bu durum, seni hem zihinsel hem de fiziksel olarak yorabilir. Bilgi bombardımanı ve yoğun iletişim trafiği, enerjini emebilir ve tüm bu karmaşada kendini kaybolmuş hissetmeni sağlayabilir.

Ama endişelenme, çünkü 11/11 enerji portalı tam da bu durumlarda devreye giriyor. Bu özel gün, sana zihnini sessizleştirme ve tüm dikkatini içine çekme dersi veriyor. Telefonunu bir kenara bırak, tüm dış uyaranlardan uzaklaş ve sessizliğin kucağına bırak kendini. Sadece 15 dakika bile bu huzurda kalman, sinir sistemini yeniden sıfırlayabilir ve enerjini yeniden toplamanı sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, gökyüzündeki hareketlilik bugün senin üzerinde de oldukça etkili. Jüpiter, Yengeç burcunda gerilemeye başladı ve bu durum sezgilerini adeta bir radar gibi çalıştırıyor. Bu enerji yoğunluğu, empati yeteneğini de doruk noktasına çıkarıyor. Ancak her şeyin fazlası zarar değil mi? Bu durum, baş ağrısı veya baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Tam da bu noktada evrenin sunduğu 11/11 enerji portalı ile adeta bir aydınlanma yaşayabilir ve duygusal sınırlarını çizebilirsin. Bu yoğun enerji akışını dengelemek için kendine odaklan. İnsanlarla arandaki mesafeyi, aldığın sorumlulukların miktarını ve hayattan beklentilerini net bir şekilde belirlediğinde hafifleyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

