Sevgili Boğa, bu hafta sonunun tatlı, huzurlu ve sakin temposunun seni sarıp sarmalamasına hazır ol. Bir nevi şifalı bir dokunuş gibi hissedeceksin bu durumu. Evet, kabul ediyoruz, işle ilgili konular hâlâ zihninin bir köşesinde duruyor, belki de biraz fazla yer kaplıyor. Ancak bugün, o yoğun baskıyı hafifletmeyi başaracak birçok fırsatın olacak. Kendine ayırdığın bu özel zamanla birlikte, verimliliğinin nasıl da arttığını gözlemleyeceksin. Şimdi zihnini toparlamak için daha sağlam bir başlangıç da yapabilirsin!

Tabii bugün, kişisel yeteneklerini geliştirmek için de mükemmel bir gün. Özellikle de uzun zamandır devam ettiğin bir projeye yeni bir soluk getirebilecek bir fikir bulabilirsin. Huzurun, üretkenliğe dönüşebileceğini de göreceksin bugün. Belki küçük bir kontrol listesi oluşturmak da seni büyük ölçüde rahatlatabilir. Zira bu liste, belki de zihnindeki karmaşayı bir düzene sokmanı sağlayacaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…