27 Eylül Cumartesi Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün bedeninin ve zihninin bir bütün olduğunu hatırlamalısın. Bunun için Ay ile Venüs arasındaki karenin etkisi altında, bedeninin sınırlarını da keşfetmelisin.

Ay'ın Yay burcuna geçişi ile birlikte, keşif ve yenilik duygusu seni sarıyor. Belki de bu enerjiyi değerlendirmek için doğada bir yürüyüşe çıkabilirsin. Yeni bir park keşfedebilir, belki de daha önce hiç gitmediğin bir ormanda kısa bir yolculuk yapabilirsin. Bu, hem ruhunu hem de bedenini besleyecek bir deneyim olabilir.

Bedenini dinlemeyi ve ona iyi bakmayı unutma. Bugün enerji seviyen yüksek olabilir, ancak kendini zorlamaktan kaçın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...