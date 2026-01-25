Sevgili Boğa, bu hafta Neptün'ün Koç burcuna geçişi, senin için bir farkındalık sürecini başlatıyor. Bu süreç, belki de farkında olmadan, perde arkasında çalışan birçok emeğini ve sezgisel kararlarını daha görünür kılacak. İçgüdülerinin sesini dinlemek ve ona göre hareket etmek, bu hafta senin için daha fazla önem kazanıyor. Özellikle kapalı kapılar ardında yürüttüğün bir plan varsa, bu hafta ilk sinyallerini alabilirsin. Bu sinyaller, belki de beklediğin o büyük fırsatın da habercisi olabilir.

Tabii haliyle hafta ortasında iş temposu biraz dalgalanabilir. Bu dönemde netlik aramak yerine akışa uyum sağlamanın daha fazla kazandıracağını unutmayın. Yaratıcılık gerektiren işlerde ise sezgisel çözümler, ön plana çıkmanı sağlayabilir. Aman dikkat, şu sıralar maddi konularda acele kararlar almaktan kaçınmanda fayda var.

Peki ya aşk? Aslan burcundaki Dolunay, aşk ve özel hayatında ev-kariyer dengesini gündeme taşıyor. Ailevi bir konu ya da geçmişten gelen bir duygu, romantik ilişkini etkileyebilir. Kalbin, güvenli olanla heyecan veren arasında bir seçim yapabilir. Bu seçim ise belki de hayatının dönüm noktası olabilir... İyi düşün, güvenli bir limanda olmayı mı seçeceksin? Yoksa korkusuzca herkesin karşı çıktığı aşkı mı? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…