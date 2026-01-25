onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 26 Ocak - 1 Şubat Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 26 Ocak - 1 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 26 Ocak - 1 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta Neptün'ün Koç burcuna geçişi, senin için bir farkındalık sürecini başlatıyor. Bu süreç, belki de farkında olmadan, perde arkasında çalışan birçok emeğini ve sezgisel kararlarını daha görünür kılacak. İçgüdülerinin sesini dinlemek ve ona göre hareket etmek, bu hafta senin için daha fazla önem kazanıyor. Özellikle kapalı kapılar ardında yürüttüğün bir plan varsa, bu hafta ilk sinyallerini alabilirsin. Bu sinyaller, belki de beklediğin o büyük fırsatın da habercisi olabilir.

Tabii haliyle hafta ortasında iş temposu biraz dalgalanabilir. Bu dönemde netlik aramak yerine akışa uyum sağlamanın daha fazla kazandıracağını unutmayın. Yaratıcılık gerektiren işlerde ise sezgisel çözümler, ön plana çıkmanı sağlayabilir. Aman dikkat, şu sıralar maddi konularda acele kararlar almaktan kaçınmanda fayda var.

Peki ya aşk? Aslan burcundaki Dolunay, aşk ve özel hayatında ev-kariyer dengesini gündeme taşıyor. Ailevi bir konu ya da geçmişten gelen bir duygu, romantik ilişkini etkileyebilir. Kalbin, güvenli olanla heyecan veren arasında bir seçim yapabilir. Bu seçim ise belki de hayatının dönüm noktası olabilir... İyi düşün, güvenli bir limanda olmayı mı seçeceksin? Yoksa korkusuzca herkesin karşı çıktığı aşkı mı? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Boğa burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın