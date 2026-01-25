Sevgili Boğa, Neptün'ün etkisi altında geçireceğiniz bu hafta, zihinsel yorgunluklarının bedenine yansıması kaçınılmaz olabilir. Özellikle baş ve boyun bölgende hassasiyetler hissedebilirsin. Bilgisayar başında geçirdiğin saatlerin artması, bu hassasiyeti tetikleyebilir. Bu nedenle ekran süreni azaltmaya özen göster. Belki bir kitap okumak, belki de doğada yürüyüş yapmak ya da sosyalleşmek senin için iyi bir alternatif olabilir.

Ayrıca bu hafta sonu Aslan burcunda Dolunay'ın da etkisi altında olacağız. Bu durum ise sinir sistemini biraz daha hassas hale getirebilir. Ani tepkiler vermekten kaçın, çünkü bu durum enerjinin hızla düşmesine neden olabilir. Kendini gergin hissettiğin anda, bir adım geri atıp durumu değerlendirmende fayda var. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…