26 Ocak - 1 Şubat Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 26 Ocak - 1 Şubat haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Neptün'ün etkisi altında geçireceğiniz bu hafta, zihinsel yorgunluklarının bedenine yansıması kaçınılmaz olabilir. Özellikle baş ve boyun bölgende hassasiyetler hissedebilirsin. Bilgisayar başında geçirdiğin saatlerin artması, bu hassasiyeti tetikleyebilir. Bu nedenle ekran süreni azaltmaya özen göster. Belki bir kitap okumak, belki de doğada yürüyüş yapmak ya da sosyalleşmek senin için iyi bir alternatif olabilir.

Ayrıca bu hafta sonu Aslan burcunda Dolunay'ın da etkisi altında olacağız. Bu durum ise sinir sistemini biraz daha hassas hale getirebilir. Ani tepkiler vermekten kaçın, çünkü bu durum enerjinin hızla düşmesine neden olabilir. Kendini gergin hissettiğin anda, bir adım geri atıp durumu değerlendirmende fayda var. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

