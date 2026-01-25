Sevgili Boğa, bu hafta Aslan burcundaki Dolunay, aşk hayatını ve kariyerini bir dengeye oturtman gerektiğini gösteriyor. Bu hafta, ailevi bir konu ya da geçmişten kalma bir duygu, romantik ilişkini etkileyebilir. Kalbin, güvenli olanla heyecan veren arasında bir seçim yapmak zorunda kalabilir. Bu seçim ise hayatının dönüm noktası olabilir!

Bir yandan sakin ve güvenli bir limanda olmayı düşünürken, diğer yandan da herkesin karşı çıktığı, belki de biraz korkutucu olan ama heyecan verici bir aşkı düşünüyorsun. Bu hafta, hangi yönde ilerleyeceğini belirleyecek önemli bir karar verme zamanı olabilir. Kalbindeki sesi dinle, çünkü doğru yolu bulmanı sağlayacak! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…