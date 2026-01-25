onedio
26 Ocak - 1 Şubat Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 26 Ocak - 1 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 26 Ocak - 1 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta Aslan burcundaki Dolunay, aşk hayatını ve kariyerini bir dengeye oturtman gerektiğini gösteriyor. Bu hafta, ailevi bir konu ya da geçmişten kalma bir duygu, romantik ilişkini etkileyebilir. Kalbin, güvenli olanla heyecan veren arasında bir seçim yapmak zorunda kalabilir. Bu seçim ise hayatının dönüm noktası olabilir! 

Bir yandan sakin ve güvenli bir limanda olmayı düşünürken, diğer yandan da herkesin karşı çıktığı, belki de biraz korkutucu olan ama heyecan verici bir aşkı düşünüyorsun. Bu hafta, hangi yönde ilerleyeceğini belirleyecek önemli bir karar verme zamanı olabilir. Kalbindeki sesi dinle, çünkü doğru yolu bulmanı sağlayacak! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

