Sevgili Boğa, bu hafta gezegenlerin dansı senin için yeni bir farkındalık dönemini başlatıyor. Neptün'ün Koç burcuna yaptığı dramatik geçiş, belki de senin bile farkında olmadığın, perde arkasında sessizce çalışan yeteneklerini ve içgüdülerini ışığa çıkarıyor. İç sesini dinlemek ve onun rehberliğinde hareket etmek, bu hafta senin için çok daha önemli hale geliyor. Kapalı kapılar ardında, dikkatli gözlerden uzakta yürüttüğün bir planın varsa, bu hafta onun ilk sinyallerini alabilirsin. Bu sinyaller, belki de hayatını değiştirecek o büyük fırsatın ilk işaretleri olabilir!

Haftanın ortasına geldiğimizde ise iş temponda biraz dalgalanma olabilir. Ancak bu dönemde, belirsizlikler içinde netlik aramak yerine, akışa uyum sağlamanın daha fazla kazandıracağını unutma. Yaratıcılık gerektiren işlerde, sezgisel çözümler seni bir adım öne çıkarabilir. Ancak, maddi konularda acele kararlar almaktan kaçınman gerektiğini de unutma. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…