23 Ağustos Cumartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün Başak burcunda parıldayan Yeni Ay, yaratıcılık ve başarı kapılarını sonuna kadar açıyor. Bu dönemde, kariyerinde fark yaratabilecek, yeteneklerini tüm çıplaklığıyla sergileyebileceğin projelerde boy göstereceksin. Rakiplerin arasında bir adım daha öne geçmenin tam sırası!

Tam da bu noktada, hobilerinin ya da yaratıcı uğraşlarının iş alanına taşınması söz konusu olabilir. Sana yeni fırsatlar sunan projeler ile maddi açıdan da şansın artabilir. Belki küçük gibi görünen ancak istikrarlı atılan adımların büyük getirileri olabilir. Bu yüzden fikirlerine güvenmeli, gerektiğinde risk almaya da hazır olmalı ve harekete geçmelisin.

Sıra geldi aşka! Aşk hayatına geldiğimizde ise bugün romantik başlangıçların tatlı enerjisi seni saracak gibi görünüyor. Belki de uzun zaman önce kalbini çalan o özel kişiye duygularını açmak için gereken cesareti sonunda bulabilirsin. Kendini ona bırakmak, aşkın habercisi olduğu gibi özgürlüğün de sırrı olacak. Zaten ilişkisi olan bir Boğa burcuysan, partnerlerinle geleceğe yönelik yeni kararlar alarak ilişkilerini daha da güçlendirebilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…