17 Ağustos Pazar Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün iş dünyasında, belki de bir süredir aklını kurcalayan, üzerinde düşündüğün bir konu yeniden ön plana çıkabilir. Güneş ve Ketu'nun kavuşumu, kariyerinde seni yoran ve geriye çeken düşünce kalıplarını ve yüklerini gözler önüne seriyor. Bugün belki de cesaretini toplayıp, bir adım atma zamanıdır. Bu adım, gelecekteki projelerin ve iş hayatın için büyük bir rahatlama sağlayabilir.

Tam da bu noktada finansal meselelere de odaklanmalıyız. Söz konusu para olduğunda ise riskli adımlar atmadan önce iç sesini dinlemen önemli olacak. Zira iç sesin, seni doğru yola yönlendirecek ve belki de seni bekleyen maddi kazanımlara ışık tutacak. İşte şimdi kazanmanın tam zamanı!

Gelelim aşka... Aşk hayatına gelecek olursak bugün, eski bir bakış açını değiştirecek, hatta belki de hayatını tamamen değiştirecek gelişmeler yaşanabilir. Partnerinle ya da yeni tanıştığın biriyle derin bir ruhsal bağ hissedebilirsin. Bu bağ, hem huzura kavuşturacak hem de kendini yeniden tanımana yardımcı olacak. Tam da bu noktada duygularını bastırmadan ama acele etmeden ilerlemen önemli. Unutma ki her şeyin bir zamanı var. Bazen gerçek aşk bile beklemeli! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…