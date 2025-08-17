18 Ağustos Pazartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün gökyüzü adeta seninle iş birliği yapıyor. Merkür ve Mars'ın oluşturduğu altmışlık açının enerjisinden olsa gerek, iş hayatında harekete geçme arzun da ikna yeteneğin de artırıyor. Özellikle finansal konularda hızlı düşünme ve hareket etme yeteneğinle, belki de çok önemli bir kazanç fırsatını yakalayabilirsin.

Söz konusu bir anlaşma fırsatı ya da güçlü bir iş teklifi olduğunda, lehine olacak şekilde şartları çevirebilecek doğru sözcükleri bulmakta hiç zorlanmayacaksın. İş yerinde bugün, rekabetçi ancak yapıcı tavrınla öne çıkacak, çözülmesi gereken bir durum varsa, hiç vakit kaybetmeden harekete geçmelisin. Çünkü bugün, söylediğin her kelime, yeni bir kapıyı aralamanı sağlayabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün karşılıklı anlayış ve cesur konuşmaların ön plana çıkacak! İşte bu noktada, Merkür ile Mars'ın da etkisiyle partnerinle belki de uzun zamandır konuşmaktan çekindiğin bir konuyu gündeme getirebilirsin. Böylece aranızdaki güveni daha da pekiştirebilirsin. Ama esas bombayı bekar Boğa burçları patlatıyor! Eski aşkla girilen bir diyalog, ansızın seni nikah masasına taşıyabilir. Geçmiş geleceği yönlendirebilir... Ona bir şans daha vermeye hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…