18 Ağustos Pazartesi Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında karşılıklı anlayış ve cesur konuşmalar ön plana çıkabilir. Evrenin enerjisi, Merkür ve Mars'ın da etkisiyle, partnerinle belki de uzun zamandır konuşmaktan çekindiğin bir konuyu gündeme getirebileceğin bir fırsat sunabilir. Bu, belki de aranızdaki güveni daha da pekiştirebilecek bir adım olabilir.

Ama buraya dikkat, zira asıl bombayı bekar Boğa burçları patlatıyor! Eski bir aşkla girilen bir diyalog, ansızın seni nikah masasına taşıyabilir. Geçmiş, geleceğini yönlendirebilir ve belki de beklenmedik bir şekilde, eski aşkınla yeniden bir araya gelebilirsin. Bu, ona bir şans daha vermeyi düşündüğün an olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…