19 Ağustos Salı Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

19 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 19 Ağustos Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 19 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün senin için biraz hassas bir gün özellikle de miden için. Yani, ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durmanı tavsiye ederiz. Biliyoruz, lezzetli görünüyorlar ama onları yemek seni daha sonra pişman edebilir. Bunun yerine, daha hafif ve sağlıklı seçeneklere yönel. 

Gün bitmeden biraz hareket etmeyi de unutma. Hafif bir yürüyüş, tüm gerginliğini üzerinden atmana yardımcı olacaktır. Belki bir parkta, belki de sessiz bir sokakta... Unutma ki sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihin demektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

