13 Ağustos Çarşamba Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, müjdemizi isteriz, çünkü bugün senin için birçok sürprizle dolu olacak. Venüs ile Jüpiter'in kavuşumu, seni özellikle iş hayatında üretken, çözüm odaklı ve etkili bir kişi haline getirecek. Her zamanki dikkatli ve detaycı kişiliğin bu kez daha da ön plana çıkacak. Böylece her şey kontrolünde olacak gibi görünüyor.

Tam da bu noktada, iş dünyası senin projelerini konuşabilir. Yaratıcı fikirlerine kısa zamanda onay alabilir, hatta belki de beklediğin o takdire de nihayet kavuşursun. Bu durum, seni daha da motive edecek, enerjini yükseltecek ve hırslarını ortaya çıkacacaktır. Bu aralar rakibin olmayı istemezdik! Zira seninle girilecek yarışı kazanmak imkansız denecek kadar zor!

Biraz da aşk... Aşk hayatında ise bugünün enerjisi seni şefkatli ve anlayışlı bağlarla buluşturabilir. Venüs ve Jüpiter, adeta tüm güzellikleri hayatına davet ediyor. Eğer bekarsan, iş ortamında ya da günlük yaşamda tanışacağın biri ilgini çekebilir. Kim bilir, belki de bu şanslı kişi hayatının aşkı olabilir. Öte yandan eğer ilişkin varsa, partnerinle ortak bir yaşam düzeni kurmak üzerine konuşabilirsin. Bu, ilişkini daha da güçlendirebilir ve aşkın gerçek bir bağa dönüşmesini sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…