11 Ağustos Pazartesi Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün zihinsel açıdan rahat bir nefes alabilirsin. Zira, yönetici gezegenin Merkür'ün geri gidişini sona eriyor. Biten retro belki de en çok seni rahatlacak... Bu durum, özellikle senin için büyük bir zihinsel ferahlama anlamına geliyor. Haftanın ilk gününden itibaren değişen enerjinle kariyerinde, detaylara olan hakimiyetin ve işlerini planlı bir şekilde ele alman sayesinde fark yaratabilirsin.

Tam da bu noktada eğitimle ilgili işler, yazışmalar veya analiz gerektiren görevlerde kendini çok daha iyi gösterebilirsin. Bu alanlarda başarı ihtimalin bir hayli yüksek. Bu yüzden mümkünse, bu alanlarda geçmişte aksayan planlarını bugün toparlayabilirsin. Sanki bir puzzle'ın eksik parçalarını yerine koymak gibi çok daha kolay bir şekilde hedeflerine ulaşabilirsin. Yeter ki elini taşın altına koymaya hazır ol ve harekete geçmeyi erteleme!

Biraz da aşk... Aşk hayatına gelecek olursak, Merkür retrosunun ardından iletişim kanallarının açılmasıyla birlikte partnerinle uzun zamandır konuşmak istediğin konular birer birer gündeme gelebilir. Bu sayede belki de bir süredir içinde bulunduğun iletişim kopukluğunu sonlandırma fırsatı yakalayabilirsin. Güçlü bağlar kurmak ise ilişkinin seyrini değiştirebilir. Öte yandan eğer bekar bir Başak burcuysan, sohbetin doğal akışı içerisinde yeni bir yakınlaşmaya kapı aralayabilir. Belki de hayatına yeni biri girebilir, kim bilir? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…