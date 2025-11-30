onedio
1 Aralık - 7 Aralık Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
1 - 7 Aralık 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.11.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 1 Aralık - 7 Aralık haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde işlerin yoğunluğu biraz artabilir ve bu durum omuzlarını ve boyun bölgeni zorlayabilir. Ama sakın endişelenme, çünkü bu durumu hafif esneme hareketleri ile kolayca halledersin. Bu hareketler, kaslarını gevşeterek rahatlamanı sağlar ve enerjini yeniden toplamanı kolaylaştırır.

Haftanın ortalarına geldiğimizde ise Merkür ile Jüpiter Üçgeni seninle olacak. Bu durumda spor ve egzersiz düzenini oluşturmayı denemelisin. Hayatına yeni sağlık rutinleri katmak, rahat bir nefes almanı sağlayabileceği gibi güçlenmene de yol açabilir. Galiba bedeninin gücünü hissetmeye ve fiziksel anlamda güvenini tazelemeye de ihtiyacın var, ne dersin? Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
