Sevgili Başak, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde işlerin yoğunluğu biraz artabilir ve bu durum omuzlarını ve boyun bölgeni zorlayabilir. Ama sakın endişelenme, çünkü bu durumu hafif esneme hareketleri ile kolayca halledersin. Bu hareketler, kaslarını gevşeterek rahatlamanı sağlar ve enerjini yeniden toplamanı kolaylaştırır.

Haftanın ortalarına geldiğimizde ise Merkür ile Jüpiter Üçgeni seninle olacak. Bu durumda spor ve egzersiz düzenini oluşturmayı denemelisin. Hayatına yeni sağlık rutinleri katmak, rahat bir nefes almanı sağlayabileceği gibi güçlenmene de yol açabilir. Galiba bedeninin gücünü hissetmeye ve fiziksel anlamda güvenini tazelemeye de ihtiyacın var, ne dersin? Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…