Sevgili Başak, bu hafta hayatın ince çizgisinde dikkatlice yürümen gereken bir döneme giriyorsun. Gökyüzünün romantik gezegeni Venüs ile güçlü ve gizemli Plüton arasındaki uyumlu sekstil açısı, aile içi gerginliklerin aşk hayatına sıçrama ihtimalini beraberinde getiriyor.

Sevgilinle ya da eşinle bazı konular üzerinde fikir ayrılıklarına düşebilir ve bu durum, ilişkinin sınırlarını zorlayabilir. Bu dönemde duygusal dengeyi korumak ve açık iletişim kurmak oldukça önemli. Unutma, her tartışma sonrası bir çözüm bulunur ve her çözüm, ilişkini daha da güçlendirir. Öte yandan eğer bekarsan, aile ortamında bir tanışma yaşama olasılığın var. Ancak bu, planlanmış 'tesadüf' ne yazık ki hayatına aşk yerine bir kırgınlık getirebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...