Sevgili Başak, bu hafta senin için oldukça hareketli ve dolu dolu geçecek gibi görünüyor. Gökyüzündeki Merkür ile Satürn üçgeni, iş hayatında adeta bir disiplin ve planlama konusunda seni güçlendirecek. Detaylara dikkat etmek ve projelerini adım adım, sistematik bir şekilde ilerletmek için kusursuz bir zaman dilimi içindesin. Görevlerini tek tek tamamlamanın, başarının anahtarı olduğunu unutma.

Haftanın genelinde bu disiplinli yaklaşım, iş süreçlerinde sürekli ve istikrarlı bir verimlilik sağlayacak. Karmaşık projelerde sabırlı ve stratejik olmanın, seni diğerlerinden ayıran özelliklerden biri olacağını göreceksin. Planlarını önceden organize ederek rekabette de öne geçeceğin aşikar. Bu hafta seninle yarışmak istemezdik. Tabii bu noktada bir de uyarımız olacak; mükemmeliyetçilik konusunda ısrarcı olma! Her şey kusursuz olmak zorunda değil, unutma.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise ince bir çizgide yürüyorsun, dikkatli ol! Zira, Venüs ile Plüton sekstilinin etkisiyle ailevi gerginliklerin ilişkine yansıma ihtimali var. Partnerinle bazı konular üzerinde tartışmalar yaşayabilirsin ve bu durum, sınırlarını zorlayabilir. Bu dönemde duygusal dengeyi korumak ve açık iletişim kurmak oldukça önemli. Öte yandan eğer bekarsan, aile ortamında bir tanışma yaşayabilirsin. Ancak bu planlı, sözde 'tesadüf' aşk yerine kırgınlık getirebilir hayatına. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…