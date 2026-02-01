onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 2 Şubat - 8 Şubat Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
2 - 8 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

01.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 2 Şubat - 8 Şubat haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta Merkür burcunun sınırlarına yaklaşıyor ve bu durum bedeninin çevresel etkilere karşı hassasiyetini artırıyor. Bunu bir zayıflık olarak görmek yerine, bu durumu bir pusula olarak kullanmanı öneriyoruz. Bu hafta senin için dalgalı bir enerji hissi oluşabilir. Belki de biraz inişler ve çıkışlar yaşayabilirsin. Ama hey, endişelenme! Bu, senin enerjini kontrol etmeyi öğrenmen için harika bir fırsat.

Kendini zorlamak yerine, bedeninin ritmini kabul etmek ve onunla uyum içinde olmak daha iyileştirici olacak. Bu hafta, sağlığınla ilgili hassasiyetlerin pusula görevi görebilir. Yani, bedenin sana hangi yönde ilerlemen gerektiğini söyleyecek. Kendine iyi bak! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Reklam

