Sevgili Balık, bu hafta Merkür burcunun sınırlarına yaklaşıyor ve bu durum bedeninin çevresel etkilere karşı hassasiyetini artırıyor. Bunu bir zayıflık olarak görmek yerine, bu durumu bir pusula olarak kullanmanı öneriyoruz. Bu hafta senin için dalgalı bir enerji hissi oluşabilir. Belki de biraz inişler ve çıkışlar yaşayabilirsin. Ama hey, endişelenme! Bu, senin enerjini kontrol etmeyi öğrenmen için harika bir fırsat.

Kendini zorlamak yerine, bedeninin ritmini kabul etmek ve onunla uyum içinde olmak daha iyileştirici olacak. Bu hafta, sağlığınla ilgili hassasiyetlerin pusula görevi görebilir. Yani, bedenin sana hangi yönde ilerlemen gerektiğini söyleyecek. Kendine iyi bak! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…