2 Şubat - 8 Şubat Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
2 - 8 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 2 Şubat - 8 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 2 Şubat - 8 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta Venüs ile Uranüs'ün baş döndürücü dansı, aşk hayatında beklenmedik ve ani duygusal farkındalıkların kapısını aralayabilir. Belki bir anda gelen bir mesaj, belki de hiç ummadığın bir karşılaşma, kalbinin ritmini hızlandırabilir ve aşkın coşkulu melodisini çalmaya başlayabilir.

Hayallerle gerçeklerin kesişim noktasında bulunduğumuz bu dönemde, aşkın büyülü gücü seni yeni bir uyanışa, belki de hiç beklemediğin bir aşka doğru sürükleyebilir. Bu hafta aşkta sürprizlere açık ol, belki de aşkın sana armağan edeceği bu yeni uyanış, hayatının en unutulmaz dönemlerinden birini başlatabilir. Hadi, kalbinin derinden gelen sesini dinle! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

