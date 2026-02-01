onedio
2 Şubat - 8 Şubat Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
2 - 8 Şubat 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 2 Şubat - 8 Şubat haftası Balık ve yükselen Balık burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 2 Şubat - 8 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, haftanın ilk günlerinde Aslan Dolunayı'nın etkisini hâlâ üzerinde hissedebilirsin. Bu noktada, iş hayatında yoğunluk doruğa çıkabilir ve günlük rutininde beklenmedik değişiklikler yaşanabilir. Bu dönemde, yapılacaklar listen adeta bir dağ gibi büyüyebilir. Ancak unutma ki bu süreçte bir yandan da sağlık ve enerji dengeni korumak için ekstra çaba sarf etmen gerekebilir. Görünen o ki, bu hafta sadece çok çalışmak ve başarı elde etmek değil, aynı zamanda sağlıklı kalmak da önemli olacak.

Haftanın ortasında da gökyüzündeki hareketlilik devam ediyor. Uranüs’ün Boğa burcunda harekete geçmesiyle birlikte iletişim trafiğinde hızlanma yaşanabilir. Beklenmedik haberler, sürpriz görüşmeler gündemini değiştirebilir. Bu durumda zihnin hızlanmasıyla birlikte bir dağınıklık hissi de yaşayabilirsin. Ancak endişelenme, bu durumda düşüncelerini netleştirmek ve toparlamak tamamen senin elinde! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

