Sevgili Balık, haftanın ilk günlerinde Aslan Dolunayı'nın etkisini hâlâ üzerinde hissedebilirsin. Bu noktada, iş hayatında yoğunluk doruğa çıkabilir ve günlük rutininde beklenmedik değişiklikler yaşanabilir. Bu dönemde, yapılacaklar listen adeta bir dağ gibi büyüyebilir. Ancak unutma ki bu süreçte bir yandan da sağlık ve enerji dengeni korumak için ekstra çaba sarf etmen gerekebilir. Görünen o ki, bu hafta sadece çok çalışmak ve başarı elde etmek değil, aynı zamanda sağlıklı kalmak da önemli olacak.

Haftanın ortasında da gökyüzündeki hareketlilik devam ediyor. Uranüs’ün Boğa burcunda harekete geçmesiyle birlikte iletişim trafiğinde hızlanma yaşanabilir. Beklenmedik haberler, sürpriz görüşmeler gündemini değiştirebilir. Bu durumda zihnin hızlanmasıyla birlikte bir dağınıklık hissi de yaşayabilirsin. Ancak endişelenme, bu durumda düşüncelerini netleştirmek ve toparlamak tamamen senin elinde! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…