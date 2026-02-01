onedio
2 Şubat - 8 Şubat Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
2 - 8 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 2 Şubat - 8 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Şubat - 8 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu haftanın ilk günlerinde hâlâ Aslan Dolunayı'nın etkisini hissedebilirsin. İş yoğunluğun artabilir, günlük düzenin sarsılabilir. Bu dönemde yapılacaklar listen kabarabilir, bir yandan da sağlık ve enerji dengeni korumak için ekstra çaba sarf etmen gerekebilir. Görünen o ki çok çalışmak ve başarı olmak kadar sağlıklı kalmak da önemli olacak bugün! 

Hafta ortasında ise Uranüs’ün Boğa burcunda harekete geçmesiyle birlikte iletişim trafiğinde hızlanma yaşanabilir. Aniden gelen haberler, sürpriz görüşmeler gündemini değiştirebilir. Zihnin hızlanmasıyla birlikte dağınıklık hissi de yaşayabilirsin. Bu durumda netlik yaratmak ve düşüncelerini toparlamak senin elinde.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Uranüs karesinin etkisiyle ani duygusal farkındalıklar yaşayabilirsin. Beklenmedik bir mesaj ya da karşılaşma kalbinin hızla çarpmasına neden olabilir. Hayallerle gerçeklerin çarpıştığı bu dönemde, aşk sana yeni bir uyanış getirebilir. Bu hafta aşkta sürprizlere açık ol ve kalbinin sesini dinle. Unutmayın, aşk her zaman beklenmedik bir anda kapını çalabilir! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
