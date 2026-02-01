Sevgili Balık, bu haftanın ilk günlerinde hâlâ Aslan Dolunayı'nın etkisini hissedebilirsin. İş yoğunluğun artabilir, günlük düzenin sarsılabilir. Bu dönemde yapılacaklar listen kabarabilir, bir yandan da sağlık ve enerji dengeni korumak için ekstra çaba sarf etmen gerekebilir. Görünen o ki çok çalışmak ve başarı olmak kadar sağlıklı kalmak da önemli olacak bugün!

Hafta ortasında ise Uranüs’ün Boğa burcunda harekete geçmesiyle birlikte iletişim trafiğinde hızlanma yaşanabilir. Aniden gelen haberler, sürpriz görüşmeler gündemini değiştirebilir. Zihnin hızlanmasıyla birlikte dağınıklık hissi de yaşayabilirsin. Bu durumda netlik yaratmak ve düşüncelerini toparlamak senin elinde.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Uranüs karesinin etkisiyle ani duygusal farkındalıklar yaşayabilirsin. Beklenmedik bir mesaj ya da karşılaşma kalbinin hızla çarpmasına neden olabilir. Hayallerle gerçeklerin çarpıştığı bu dönemde, aşk sana yeni bir uyanış getirebilir. Bu hafta aşkta sürprizlere açık ol ve kalbinin sesini dinle. Unutmayın, aşk her zaman beklenmedik bir anda kapını çalabilir! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…