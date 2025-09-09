onedio
10 Eylül Çarşamba Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu
10 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Eylül Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün rüyalarının gizemli dünyası ve bilinçaltının derin suları, bedenine dikkat çekici bir şekilde yansıyabilir. Geçmişte yaşadığın duygusal dalgalanmalar, belki de beklenmedik bir şekilde uykunu kaçırabilir ya da enerjini düşürebilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durum sadece geçici.

Güneş’in Güney Ay Düğümü ile kavuşumu, seni bir kez daha sezgilerinin gücüne yönlendiriyor. Bu kavuşum, sezgilerinin seni doğru yola yönlendireceği ve bedenini arındıracağı bir dönemi işaret ediyor. Yani, bu dönemde sezgilerine daha çok güvenmeyi dene. Çünkü bu sezgilerin, hem ruhunu hem de bedenini şifalandıracak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

