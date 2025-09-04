onedio
5 Eylül Cuma Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

5 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 5 Eylül Cuma günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 5 Eylül Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Mars ile Jüpiter arasındaki kare açı, enerjini tavan yaptırıyor. Aman dikkat, bu enerji ve hız ise seni biraz zorlayabilir. Bazen bedenin, seninle aynı hızda ilerlemeyebilir. Koşmak, hızla hareket etmek isteyebilirsin ama ayakların seni gerçeklerle yüzleştirebilir.

Özellikle aceleyle atılan adımlar, küçük burkulmalara veya ani yorgunluk hissine neden olabilir. Bu yüzden dikkatli olmalısın. Hızını kontrol altına almak ve içsel bir ritme çevirmek, sana daha iyi hissettirebilir. Unutma, her şeyin bir ritmi vardır ve senin de sağlığın için kendi ritmini bulman gerekir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

