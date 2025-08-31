onedio
1 Eylül Pazartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

1 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Eylül Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün senin için oldukça özel bir gün. Çünkü Satürn retrosu burcunda gerçekleştiriyor. Bu, biraz daha ciddi bir tonla söylemek gerekirse, hem bedensel hem de ruhsal disiplinin ön plana çıktığı bir döneme işaret ediyor.

Zira bu enerji, her alanında disiplinli bir tutum sergilemen gerektiğini hatırlatıyor. Kendine biraz daha fazla zaman ayırman, hafif egzersizler yapman ve meditasyonla iç huzurunuzu bulman bu dönemde oldukça önemli. Kendine sakin bir alan yaratman ve bu alanda ruhunu dinlendirmen, haftaya daha güçlü ve dengeli bir şekilde başlamanı sağlayacak. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmen için, belki de yeni bir yoga dersine başlamak veya sabahları biraz daha erken kalkıp hafif bir yürüyüş yapmak iyi bir fikir olabilir. Kendine küçük yatırımlar yap! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

