1 Eylül Pazartesi Balık Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, haftanın ilk günü, Satürn'ün burcunda başladığı retro hareket ile birlikte, hayatında belirgin bir dönüşüm sürecine giriyorsun. Bu dönüşüm, hayatının birçok alanını etkileyecek olsa da, en belirgin etkisi aşk hayatında olacak.

Aşk hayatında bugünden itibaren ne istediğini daha net bir şekilde bilecek, belki de ilk defa gerçekten ne istediğini anlayacaksın. Bu, partnerinle arandaki ilişkiyi daha sorumlu ve olgun bir şekilde ele almanı sağlayacak. Geleceğe dair kararlarını daha rahat ve kararlı bir şekilde alabileceksin. Bu, aşk hayatını daha sağlam temellere oturtmanı sağlayabilir. Hatta belki de ilişkini evlilik gündemi ile yenileyebilirsin.

Bekar Balık burçları, sizi de unutmadık! Satürn'ün burcundaki hareketi, yeni bir aşka kapılarını kapatabilir. Mevcut düzene sıkıca bağlanabilir ya da geçmişe dönmek isteyebilirsin. Ancak bu durum seni biraz yalnızlaştırabilir, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…