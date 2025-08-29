30 Ağustos Cumartesi Balık Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, gökyüzünde oluşan hareketli ve bir o kadar da etkileyici bir tablo var. Merkür ve Ketu'nun kavuşumu, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın sinyallerini veriyor. Bu dönemde, partnerinle yaşadığın minik sürtüşmeler, belki de kıskançlıkla karışık anlar, aslında ilişkini daha da kıvılcımlı hale getirecek. Bu ufak tefek çatışmaların ardından, ilişkinde yeni bir heyecan, yeni bir soluk olacak.

Bekar bir Balık burcuysan ve aşk hayatında yeni bir heyecan arıyorsan, bu dönem tam sana göre. Merkür ile Ketu'nun kavuşumunun etkisi altında, sosyal ortamlarda, belki de beklenmedik bir anda, kalp ritmini hızlandıracak bir karşılaşma seni bekliyor olabilir. Bu karşılaşma, belki de aşk hayatında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…