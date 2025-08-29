30 Ağustos Cumartesi Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün aşk hayatında çılgınca bir rüzgar esecek gibi görünüyor. Partnerinle aranda tatlı bir rekabet hava olabilir, belki de biraz kıskançlıkla karışık çekişmeler yaşanabilir. Ama sakın endişelenme, çünkü bu durumlar aslında ilişkini daha da tutkulu ve canlı bir hale getirecek.

Öte yandan Merkür ile Ketu kavuşumunda henüz bekar ve aşkı arıyorsan, bugün sosyal çevrende seni büyüleyecek biriyle tanışma ihtimalin oldukça yüksek. Hatta, belki de ufak bir entrika yaşayarak gününü daha heyecanlı ve cazip bir hale getirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…