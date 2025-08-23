24 Ağustos Pazar Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün aşk hayatında biraz hareketlilik var gibi görünüyor. Uranüs'ün beklenmedik ve heyecanlı enerjisi, kalbinde ani bir coşku uyandırabilir. Belki de partnerin sana hiç beklemediğin bir jest yapabilir, belki de uzun zamandır konuşmadığın bir konu üzerine bir sohbet başlatarak ilişkine taze bir soluk getirebilir.

Öte yandan eğer bekar bir Koç burcuysan, bugünün en tatlı sürprizi, hiç beklemediğin bir anda karşına çıkabilecek biri olabilir. Belki de o özel kişiyle karşılaşmanın tam zamanıdır. Kim bilir, belki de bu karşılaşma hayatının gidişatını tamamen değiştirecek bir dönüm noktası olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…