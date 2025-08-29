30 Ağustos Cumartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, iş dünyasında eski projelerin tozunu alıp yeniden gün yüzüne çıkarma vakti geldi. Gizli kalmış fırsatlar, belki de bir zamanlar göz ardı ettiğin projeler, bugün yeniden gündemine oturabilir. Merkür ve Ketu'nun kavuşumu, etrafındaki insanları daha net görmeni sağlayacak. Kiminle omuz omuza durabileceğini, hangi işlerin gerçekten değerli olduğunu anlamanda yardımcı olacak.

Finansal konulara gelince, bugün biraz daha dikkatli olman gerekebilir. Hızlı ve düşünmeden atılan adımlar yerine, temkinli ve ölçülü hareket etmek, sana kazançlı çıkman için gereken fırsatları sunacak. Görünen o ki hafta sonu enerjisi tam bir motivasyon deposu olacak senin için. Üretkenliğini artıracak, enerjini yükseltecek bu güzel enerji, haftanın yorgunluğunu üzerinden atmana da yardımcı olacak.

Şimdi de aşktan söz edelim! Aşk hayatında ise renkli bir dönem seni bekliyor. Partnerinle arandaki ufak tefek sürtüşmeler, belki de kıskançlık krizleri, aslında ilişkinizi canlandıracak, heyecanı artıracak unsurlar olacak. Ancak Merkür ile Ketu'nun kavuşumunun etkisi altında bekar bir Balık burcuysan, sosyal ortamlarda kalp ritmini değiştirecek bir karşılaşma yaşayabilirsin. Bu tatlı tesadüfle hafta sonunun enerjisi, mutluluğunu ikiye katlayacak, gününü özel kılacak sürprizlerle renklenecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…