Haberler
Yaşam
Astroloji
Balık Burcu
28 Ağustos Perşembe Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
28 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Ağustos Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün senin için enerji dalgalanmaları biraz daha yoğunlaşıyor. Gökyüzündeki hareketlilik, Venüs ve Plüton'un karşıt açısı nedeniyle duygusal baskıyı artırabilir. Bu durum, sindirim sisteminde bazı rahatsızlıklara veya baş ağrılarına yol açabilir. 

Belki de bu iniş çıkışlardan ve stresten arınmak için hafif bir yürüyüş yapmayı düşünmelisin. Hem vücudunu hareket ettirecek hem de zihnini rahatlatacak bu aktivite, enerji dalgalanmalarını dengede tutmana yardımcı olabilir. Ayrıca su tüketimi artırmayı, tuzu azaltmayı ve sağlıklı beslenmeyi de bir düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
