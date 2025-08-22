onedio
23 Ağustos Cumartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

23 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Ağustos Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Başak burcunda gerçekleşen Yeni Ay, sağlık durumun üzerinde partnerin veya sevdiklerinle birlikte yürüttüğün yaşam düzeninin etkisini daha belirgin hale getiriyor. Bu dönemde, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını korumak adına, yeme düzenine birlikte özen göstermen daha kolay ve keyifli olabilir.

Bu Yeni Ay'ın enerjisi, özellikle ayaklarına ve dolaşım sistemine hassasiyet kazandırabilir. Bu durum, belki de biraz daha fazla dinlenmen ve kendine özen göstermen gerektiğinin bir işareti olabilir. Sağlıklı bir yaşam için kendine iyi bak! Bize soracak olursan, günlük rutinlerine güzelliğin için dokunuşlar, saç ve cilt bakımları da ekle! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

