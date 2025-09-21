22 Eylül - 28 Eylül Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta Mars'ın Akrep burcuna geçişiyle birlikte ev ve aile konularında bir hareketlilik yaşanacağına dair sinyaller alıyoruz. Yeni bir ev, yeni bir başlangıç demektir, değil mi? Ayrıca, aile ilişkilerinde de bir hareketlilik bekliyor olabilirsin. Belki de ailece yapılacak bir tatil planı, belki de birlikte geçirilecek keyifli zamanlar... Kim bilir, belki de aile bağlarını güçlendirecek bu tür etkinliklerle haftanı renklendirebilirsin.

Güneş'in Terazi burcuna geçiş yapmasıyla birlikte, iletişim becerilerinde bir artış gözlemleyebilirsin. Eğer işin yazılı ya da sözlü iletişim gerektiriyorsa, bu hafta adeta bir yıldız gibi parıldaman an meselesi. Ancak, hafta ortasında Güneş ve Neptün'ün karşıt konumda olması, finansal konularda biraz sisli bir hava yaratabilir. Bu dönemde büyük kararları ertelemek en iyisi olabilir. Yani, o yeni araba ya da ev almayı biraz daha bekletmek daha iyi olabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…