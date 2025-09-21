onedio
22 Eylül - 28 Eylül Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

22 - 28 Eylül 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 22 Eylül - 28 Eylül haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 22 Eylül - 28 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta Mars'ın Akrep burcuna geçişiyle birlikte ev ve aile konularında bir hareketlilik yaşanacağına dair sinyaller alıyoruz. Yeni bir ev, yeni bir başlangıç demektir, değil mi? Ayrıca, aile ilişkilerinde de bir hareketlilik bekliyor olabilirsin. Belki de ailece yapılacak bir tatil planı, belki de birlikte geçirilecek keyifli zamanlar... Kim bilir, belki de aile bağlarını güçlendirecek bu tür etkinliklerle haftanı renklendirebilirsin.

Güneş'in Terazi burcuna geçiş yapmasıyla birlikte, iletişim becerilerinde bir artış gözlemleyebilirsin. Eğer işin yazılı ya da sözlü iletişim gerektiriyorsa, bu hafta adeta bir yıldız gibi parıldaman an meselesi. Ancak, hafta ortasında Güneş ve Neptün'ün karşıt konumda olması, finansal konularda biraz sisli bir hava yaratabilir. Bu dönemde büyük kararları ertelemek en iyisi olabilir. Yani, o yeni araba ya da ev almayı biraz daha bekletmek daha iyi olabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

