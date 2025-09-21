22 Eylül - 28 Eylül Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta gökyüzünde oluşan hareketlilik seni de etkileyecek. Güneş, adaletin ve dengeyi arayan Terazi burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, senin de hayatında bazı dengeleri yeniden kurmanı gerektirecek. Özellikle kalp sağlığına yönelik düzenlemeler yapmanı tavsiye ediyoruz.

Güneş’in Terazi burcuna geçişi, kalbinin ritmini koruman ve sağlıklı bir yaşam sürdürmen için sana fırsatlar sunuyor. Hafif kardiyo egzersizlerine başlamak, bu dönemde bedenine ekstra güç katacak. Belki de bir süredir düşündüğün spor salonuna üyeliği bu hafta gerçekleştirebilirsin. Hafta sonuna doğru ise, Mars ve Plüton arasındaki kare açı, dolaşım sisteminde dalgalanmalara neden olabilir. Bu durumda, bol su içmek ve ritmini zorlamamak senin için faydalı olacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…