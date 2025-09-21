onedio
22 Eylül - 28 Eylül Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

22 - 28 Eylül 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 22 Eylül - 28 Eylül haftasında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta gökyüzünde oluşan hareketlilik seni de etkileyecek. Güneş, adaletin ve dengeyi arayan Terazi burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, senin de hayatında bazı dengeleri yeniden kurmanı gerektirecek. Özellikle kalp sağlığına yönelik düzenlemeler yapmanı tavsiye ediyoruz.

Güneş’in Terazi burcuna geçişi, kalbinin ritmini koruman ve sağlıklı bir yaşam sürdürmen için sana fırsatlar sunuyor. Hafif kardiyo egzersizlerine başlamak, bu dönemde bedenine ekstra güç katacak. Belki de bir süredir düşündüğün spor salonuna üyeliği bu hafta gerçekleştirebilirsin. Hafta sonuna doğru ise, Mars ve Plüton arasındaki kare açı, dolaşım sisteminde dalgalanmalara neden olabilir. Bu durumda, bol su içmek ve ritmini zorlamamak senin için faydalı olacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

