22 Eylül - 28 Eylül Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu haftanın ilk günlerinde, Mars'ın Akrep burcuna geçişiyle ev ve aile konularında bir hareketlilik yaşanabilir. Belki de uzun zamandır düşündüğün bir taşınma kararı, belki de ev düzeninde yapmayı planladığın değişiklikler... Aile ilişkilerinde de bir hareketlilik söz konusu olabilir. Kim bilir belki de ailecek bir tatil planı yapabilirsiniz.

Aynı zamanda, Güneş'in Terazi burcuna geçişi, iletişim becerilerini güçlendiriyor. Eğer işin yazılı ya da sözlü iletişim gerektiriyorsa, bu hafta parıldaman an meselesi! Ancak hafta ortasında Güneş ve Neptün'ün karşıt konumda olması, finansal konularda biraz sisli bir hava yaratabilir. Bu dönemde büyük kararları ertelemek en iyisi olabilir. Yani, o yeni araba ya da ev almayı biraz daha bekletmek daha iyi olabilir.

Aşk hayatında ise hafta ortasında Güneş ve Neptün'ün karşıt konumda olması, partnerinin niyetlerini yanlış anlamana yol açabilir. Bu dönemde daha anlayışlı ve hoşgörülü olmakta fayda var. Hafta sonuna doğru ise Uranüs'ün desteğiyle sürpriz bir gelişme seni bekliyor. Tabii eğer bekarsan bu etki, aniden başlayan sıra dışı bir tanışmaya işaret ediyor. Kim bilir belki de hayatının aşkıyla bu hafta karşılaşırsın! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…