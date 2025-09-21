onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Aslan Burcu
22 Eylül - 28 Eylül Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
22 - 28 Eylül 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 22 Eylül - 28 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 22 Eylül - 28 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu haftanın ilk günlerinde, Mars'ın Akrep burcuna geçişiyle ev ve aile konularında bir hareketlilik yaşanabilir. Belki de uzun zamandır düşündüğün bir taşınma kararı, belki de ev düzeninde yapmayı planladığın değişiklikler... Aile ilişkilerinde de bir hareketlilik söz konusu olabilir. Kim bilir belki de ailecek bir tatil planı yapabilirsiniz.

Aynı zamanda, Güneş'in Terazi burcuna geçişi, iletişim becerilerini güçlendiriyor. Eğer işin yazılı ya da sözlü iletişim gerektiriyorsa, bu hafta parıldaman an meselesi! Ancak hafta ortasında Güneş ve Neptün'ün karşıt konumda olması, finansal konularda biraz sisli bir hava yaratabilir. Bu dönemde büyük kararları ertelemek en iyisi olabilir. Yani, o yeni araba ya da ev almayı biraz daha bekletmek daha iyi olabilir.

Aşk hayatında ise hafta ortasında Güneş ve Neptün'ün karşıt konumda olması, partnerinin niyetlerini yanlış anlamana yol açabilir. Bu dönemde daha anlayışlı ve hoşgörülü olmakta fayda var. Hafta sonuna doğru ise Uranüs'ün desteğiyle sürpriz bir gelişme seni bekliyor. Tabii eğer bekarsan bu etki, aniden başlayan sıra dışı bir tanışmaya işaret ediyor. Kim bilir belki de hayatının aşkıyla bu hafta karşılaşırsın! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Aslan burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın