19 Ağustos Salı Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında ufak tefek bir gerilim oluşabileceğini belirtmek isteriz. Ay ve Jüpiter'in birbirine olan çekim gücü, sevgilinin belki de sana söylemeyi unuttuğu, belki de bilinçaltında sakladığı bir detayı gün yüzüne çıkarabilir. Bu durum, aşk hayatında beklenmedik bir dalgalanmaya sebep olabilir.

Bu çekim gücü, aşkta her zaman olmaz denilen durumları olur hale getirebilir, şüpheci bir bakış açısını tetikleyebilir ve romantik enerjini farklı bir boyuta taşıyabilir. Bu duruma kapılıp gidersen, aklında beliren soru işaretlerinin sayısı artabilir. Ancak unutma, her zaman için önce dinlemek, sonra yargılamak en sağlıklı yaklaşım olacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…